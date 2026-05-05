На Урале придумали, как эффективно отслеживать грозовые пожары
Изображение иллюстративное
На Уральской базе авиационной охраны лесов (Свердловская область) тестируется перспективная система грозопеленгации, которая отличается точным определением места удара молнии по земле, что в итоге должно заметно снизить число природных пожаров.
Как отмечают эксперты, после удара молнии возгорание происходит не сразу — в большинстве случаев распространение электрического искрового разряда сначала затрагивает корневую систему дерева, после чего идет тление, которое достаточно трудно заметить в густых лесах.
Тестируемая система поможет специалистам авиаохраны, контролирующим труднодоступные территории, в более эффективном мониторинге лесных массивов. Если известны точные координаты удара молнии, можно будет целенаправленно направлять патрульную авиацию к месту потенциального возгорания.
Грозопеленгация является относительно новым способом раннего выявления лесных пожаров. За счет установленных аппаратно-программных комплексов идет регистрация электромагнитных излучений, вызываемых молниями, а также анализ полученных данных, по которым рассчитываются местоположение и время разрядов.
На сегодняшний день такие комплексы размещены в Ивделе, Нижнем Тагиле и Таборах. Они контролируют ситуацию в северных районах Свердловской области, где из-за ударов молний нередко возникают ландшафтные пожары.