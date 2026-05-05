На Урале придумали, как эффективно отслеживать грозовые пожары

На Уральской базе авиационной охраны лесов (Свердловская область) тестируется перспективная система грозопеленгации, которая отличается точным определением места удара молнии по земле, что в итоге должно заметно снизить число природных пожаров.

Как отмечают эксперты, после удара молнии возгорание происходит не сразу — в большинстве случаев распространение электрического искрового разряда сначала затрагивает корневую систему дерева, после чего идет тление, которое достаточно трудно заметить в густых лесах.

Тестируемая система поможет специалистам авиаохраны, контролирующим труднодоступные территории, в более эффективном мониторинге лесных массивов. Если известны точные координаты удара молнии, можно будет целенаправленно направлять патрульную авиацию к месту потенциального возгорания.

Грозопеленгация является относительно новым способом раннего выявления лесных пожаров. За счет установленных аппаратно-программных комплексов идет регистрация электромагнитных излучений, вызываемых молниями, а также анализ полученных данных, по которым рассчитываются местоположение и время разрядов.

На сегодняшний день такие комплексы размещены в Ивделе, Нижнем Тагиле и Таборах. Они контролируют ситуацию в северных районах Свердловской области, где из-за ударов молний нередко возникают ландшафтные пожары.