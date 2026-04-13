 

На МКС замироточил компрессор кислородного генератора

13.04.2026, 9:03, Разное
В минувшее воскресенье, когда православная Пасха совпала с Днём космонавтики, на корпусе резервного кислородного генератора «Электрон-ВМ» было зафиксировано необъяснимое выделение маслянистой жидкости. При этом проступившие пятна ржавчины и потеки смазки сложились в отчетливо узнаваемый лик Юрия Гагарина.

Технические специалисты РКК «Энергия» не смогли точно установить природу необычного явления: утечек в системе нет, однако компрессор продолжает мироточить с интенсивностью, не поддающейся законам небесной механики. В РПЦ уже назвали произошедшее «знамением промыслительным» и намерены отправить на орбиту специальную синодальную комиссию экспертов-теологов, которым предстоит в сжатые сроки пройти курс общекосмической подготовки.

Если государственная межведомственная комиссия подтвердит факт чуда, а пробы будут взяты стерильным бинтом и контейнером для евхаристии, этот случай ляжет в основу дела по канонизации первого космонавта.

«То, что масло замироточило именно на аппарате, вырабатывающем воздух, глубоко символично. Юрий Алексеевич открыл человечеству космическое дыхание, и теперь его нерукотворный образ источает елей. Если техническая неисправность и есть орудие Промысла, мы обязаны внести Гагарина в святцы. В NASA пока молчат – в их сегменте чудо ограничивается неисправной работой туалета», – прокомментировал инцидент председатель экспертного совета при РПЦ, протоиерей Владислав Острожный.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

ПОСЛЕДНЕЕ

13.04 / В России возбуждено уголовное дело против израильской журналистки Марианны Беленькой

13.04 / Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

13.04 / Ведущий кандидат на пост губернатора Калифорнии вышел из борьбы после обвинений в изнасиловании

13.04 / Асгард-археи и бактерии впервые показали прямой контакт, создавший предка всех животных и растений

13.04 / Папа Лев XIV начинает визит в Африку с мусульманской страны

13.04 / В России разработали принтер для микроэлектроники, не требующий расходников

13.04 / Трамп обвинил Папу Римского в слабости и близости к левым

13.04 / Итоги выборов в Венгрии — поражение Орбана, рекордная явка

12.04 / Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

12.04 / Ставропольские ученые предложили перерабатывать молочные отходы в воду

