На МКС замироточил компрессор кислородного генератора

В минувшее воскресенье, когда православная Пасха совпала с Днём космонавтики, на корпусе резервного кислородного генератора «Электрон-ВМ» было зафиксировано необъяснимое выделение маслянистой жидкости. При этом проступившие пятна ржавчины и потеки смазки сложились в отчетливо узнаваемый лик Юрия Гагарина.

Технические специалисты РКК «Энергия» не смогли точно установить природу необычного явления: утечек в системе нет, однако компрессор продолжает мироточить с интенсивностью, не поддающейся законам небесной механики. В РПЦ уже назвали произошедшее «знамением промыслительным» и намерены отправить на орбиту специальную синодальную комиссию экспертов-теологов, которым предстоит в сжатые сроки пройти курс общекосмической подготовки.

Если государственная межведомственная комиссия подтвердит факт чуда, а пробы будут взяты стерильным бинтом и контейнером для евхаристии, этот случай ляжет в основу дела по канонизации первого космонавта.

«То, что масло замироточило именно на аппарате, вырабатывающем воздух, глубоко символично. Юрий Алексеевич открыл человечеству космическое дыхание, и теперь его нерукотворный образ источает елей. Если техническая неисправность и есть орудие Промысла, мы обязаны внести Гагарина в святцы. В NASA пока молчат – в их сегменте чудо ограничивается неисправной работой туалета», – прокомментировал инцидент председатель экспертного совета при РПЦ, протоиерей Владислав Острожный.

