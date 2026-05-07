На Красной площади раздавили бульдозером 30 тысяч телефонов с установленным VPN

На Красной площади прошла торжественная церемония уничтожения мобильных устройств, содержавших программное обеспечение для обхода блокировок. Под гусеницами специально доставленного бульдозера было раздавлено 30 тысяч смартфонов, планшетов и роутеров, изъятых у граждан в ходе рейдов за минувший квартал. Мероприятие приурочили ко Дню защиты цифрового суверенитета, учреждённому в этом году указом профильного ведомства.

Организаторы подчеркнули, что акция носит профилактический характер. Перед уничтожением гаджеты выложили ровными штабелями прямо на брусчатке. Бульдозер, за рулём которого находился оператор с государственной аккредитацией, совершил три круга почёта. Собравшиеся зрители – студенты, кадеты и представители трудовых коллективов – приветствовали каждый хруст аплодисментами.

«Сегодня мы перемалываем саму возможность утечки персональных данных за периметр нашего правового поля», – заявил с трибуны бывший советник Роскомнадзора, а ныне общественный деятель Борис Шлюзберг.

Оставшуюся после акции крошку планируют переработать в корпуса для кнопочных телефонов отечественной сборки.

