Морские биологи открыли новый вид «ходячей акулы»

Род акул Hemiscyllium, которых в народе прозвали ходячими или эполетовыми, давно привлекает внимание ихтиологов. Эти хищники не бороздят открытые океанские просторы в поисках добычи, а предпочитают охотиться на морском дне недалеко от берега главным образом на мелких донных беспозвоночных и небольших рыб.

Эволюция наделила их мощными грудными плавниками, которые по своей функции больше напоминают лапы наземных животных. Эти рыбы используют их как опоры и перемещаются по рифовым отмелям, словно шагающие существа.

До недавнего времени науке было известно девять видов этих созданий. Все они обитают в тропических водах западной части Тихого океана: ареал ограничен прибрежными районами Австралии, Папуа — Новой Гвинеи и Индонезии.

Внешне представители видов «ходячих акул» почти не отличаются друг от друга ни размерами, ни формой тела — их главное различие кроется в узорах на коже. Ихтиологи обычно различают виды по расположению пятен на коже, полос, темных «глазков» и другим элементам окраски. Именно этот фактор и сыграл решающую роль в новом открытии.

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В марте 2025 года международная команда морских биологов под руководством Джессики-Энн Блейквей (Jessica-Anne Blakeway) из Университета Саншайн-Кост в Квинсленде, Австралия, работала в районе залива Милн-Бей на юго-востоке Папуа — Новой Гвинеи. Ученые изучали местных «ходячих акул», конкретно вид Hemiscyllium michaeli. Однако судьба приготовила им сюрприз.

Одна из участниц экспедиции, Кристин Даджен (Christine Dudgeon), проводила наблюдения поздней ночью — обследовала морской участок на глубине около метра. Работа подходила к концу, когда вдруг она заметила на дне необычное движение.

Рыба, которую увидела морской биолог, достигала 75 сантиметров в длину. Чтобы ее остановить, исследовательница применила хитрый прием: направила луч фонарика, отчего та замерла — естественная защитная реакция. Затем Даджен схватила акулу и ловко перевернула ее, использовав прием, который в научной среде называют «перевернуть и поджать хвост». Рыба оказалась зажата под мышкой исследовательницы и уже не могла вырваться.

Кристин Даджен с акулой, названной в ее честь / © Nesha Ichida

Пойманный экземпляр передали руководительнице экспедиции Блейквей, которая ждала на лодке неподалеку. Уже при первом взгляде на окраску ученые поняли: перед ними не тот вид, который они искали.

Вместо леопардового пятнистого узора, характерного для Hemiscyllium michaeli, тело новой акулы покрывали мелкие точки и черточки. Такой рисунок напомнил специалистам сочетание символов азбуки Морзе и рельефных знаков шрифта Брайля.

В течение следующих двух ночей исследователи посетили еще три места в том же районе и поймали 11 особей. Трех акул отправили в лабораторию для детального анализа, а у восьми взяли образцы тканей прямо на месте и выпустили обратно в воду.

Последующие генетические тесты, проведенные уже в университетских лабораториях, окончательно развеяли все сомнения: перед учеными действительно новый, десятый вид. Он получил название Hemiscyllium dudgeonae — в честь самой Даджен, которая обнаружила его первого представителя.

Считается, что вид Hemiscyllium dudgeonae обитает только среди коралловых рифов залива Милн-Бей в Папуа — Новой Гвинее / © Nesha Ichida

Однако радость от научного открытия быстро сменилась тревогой. В последующем выяснилось, что ареал нового вида может быть ограничен лишь водами залива Милн-Бей. Это делает акулу крайне уязвимой.

Специалисты отметили, что популяции «ходячих акул» в Папуа — Новой Гвинее серьезно страдают от разрушения привычной среды обитания. Среди основных угроз называют рыболовство и последствия изменения климата. Кроме того, для прибрежных экосистем региона дополнительную опасность представляют активное прибрежное строительство и расширение плантаций масличных пальм, что ухудшает состояние коралловых рифов и подводных лугов.

Научная работа опубликована в Journal of the Ocean Science Foundation.

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