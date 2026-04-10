 

Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» филолога Ивана Толстого

10.04.2026, 17:40, Разное
Министерство юстиции РФ добавило в реестр «иностранных агентов» филолога и историка литературы Ивана Толстого, внука русского и советского писателя Алексея Толстого.

По мнению ведомства, Иван Толстой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

Также в обновленный список «иноагентов» попали: электоральный эксперт Роман Удот; основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов; общественный деятель Ризван Кубакаев; активистка Феминистского антивоенного сопротивления Лилия Вежеватова; проект «Татар Шурасы».

