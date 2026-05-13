Минпросвещения отзывает 626 докторских диссертаций, авторы которых ссылались на соцопросы в Telegram

Министерство просвещения объявило о масштабной ревизии научных работ, защищённых за последние пять лет. Поводом стало заключение экспертного совета, признавшего любые социологические исследования, проведённые в мессенджере Telegram, антинаучными. Согласно приказу, отзыву подлежат 626 докторских диссертаций, авторы которых использовали опросы в закрытых каналах и чатах в качестве репрезентативной выборки.

Комиссия установила, что алгоритмы мессенджера изначально искажают картину, группируя пользователей по принципу «информационных пузырей». Было доказано: респондент, согласившийся пройти опрос в Telegram-канале, априори демонстрирует повышенную склонность к анонимности и «неконтролируемому обмену мнениями», что делает его ответы статистически непригодными для серьёзной науки. Методисты министерства подготовили памятку, где написано: единственной легитимной платформой для массовых опросов остаются очные анкетирования в присутствии куратора.

«Когда диссертант берёт данные из анонимного чата, он фактически ссылается на подворотню, только с шифрованием, – пояснил глава аттестационной комиссии Леонид Загвоздин. – О какой репрезентативности может идти речь, если респондент сидит под ником и меняет мнение трижды за вечер? Мы возвращаем науке чистоту эксперимента: хочешь изучить общество – выйди из мессенджера и поговори с живыми людьми в актовом зале под запись».

На пересдачу работ соискателям отведено шестнадцать месяцев, в течение которых им предстоит заново опросить респондентов строго с бумажными анкетами.

