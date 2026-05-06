Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился с главой Бундестага

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился в Берлине с президентом Бундестага Юлией Клёкнер. В ходе встречи стороны обсудили отношения между странами, иранскую угрозу, ситуацию в Ливане, а также важность борьбы с антисемитизмом.

Гидеон Саар представил главе Бундестага документальные свидетельства существования подземных туннелей террористической организации «Хизбалла», зафиксированные силами ЦАХАЛа всего в нескольких километрах от границы. Это происходит вопреки обязательствам ливанской армии по очистке данного района от присутствия сил «Хизбаллы».

Министр иностранных дел Саар отметил, что еще до начала операции «Рычание льва» Израиль зафиксировал подготовку террористической группировки к вторжению на израильскую территорию В связи с этим присутствие сил ЦАХАЛа в районе Южного Ливана необходимо для защиты жителей севера. Саар также добавил, что действия армии в этом регионе направлены на предотвращение обстрелов израильских населенных пунктов противотанковыми ракетами.