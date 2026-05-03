 

Министерство просвещения в дополнение к списку внеклассного чтения вводит список игр для внеклассного проигрывания

03.05.2026, 18:00, Разное
В новом учебном году у российских школьников помимо списка книг для внеклассного чтения появится список игр для внеклассного проигрывания – об этом рассказал заместитель министра просвещения Виталий Елисеев.

Хотя правительство и не одобряет развитие киберспорта и недавно исключило его из списка дисциплин по инициативе председателя Госкоммолодёжи, в министерстве просвещения считают, что школьники должны быть знакомы по крайней мере с классическими играми.

«Компьютерные игры стали неотъемлемой частью современной культуры. Подобно тому как мы считаем обязательным ознакомление школьника с классической литературой, мы должны убедиться, что после школы он будет знаком с классикой игр – Warcraft, Half Life, Doom. Пока что под вопросом остаются Carmageddon и GTA 2, не можем согласовать с комитетом по традиционным ценностям», – сказал замминистра.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

