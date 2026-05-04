Мария Захарова обвинила США в насильственной выдаче гражданства детям российских дипломатов

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила власти США в том, что они «насильно» выдают гражданство детям российских дипломатов, родившихся на американской территории.

Чиновница отмечает, что на дипломатов не должно распространяться «право почвы», согласно которому дети, родившиеся в США, автоматически получают американское гражданство. Добавим, что президент США Дональд Трамп намерен это право упразднить.

«Глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой «американской демократии»», – пишет Захарова в колонке, опубликованной в издании «Ведомости». Она отмечает, что речь идет только о детях работников консульств – из-за «якобы» ограниченного характера консульского иммунитета.

По ее словам, речь идет об акте русофобии, пестуемой Демократической партией и бьющей по президенту Дональду Трампу. «Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 г., как будто специально закладывая мину под Трампа», – пишет она. Захаровой не мешает, что тот был избран на второй срок только через год.

«Симптоматично, что нынешняя активизация госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и отказаться от которого местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров РФ и США предпринимаются как раз попытки устранения таких «раздражителей»», – считает пресс-секретарь ведомства.

Захарова цитирует вердикт Верховного суда по делу «США против Вонг Ким Арка», в котором говорится: «Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства».

Она отмечает, что одновременно из США в массовом порядке высылаются мигранты, внесшие значительный вклад в развитие американской экономики – и их дети. «Переменчивость в действиях Вашингтона на этом треке близка к биполярности», – считает Захарова.