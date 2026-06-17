Майк Хакаби призвал депортировать в Иран ХАМАС и «Хизбаллу» – в полном составе

Посол США в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальной сети Х пост, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок ХАМАС и «Хизбалла» – сателлитов режима аятолл.

«Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу от «Хизбаллы». Мирный план по Газе предусматривает разоружение ХАМАСа. Предложение: депортировать КАЖДОГО члена ХАМАСа и «Хизбаллы» на их главную базу – в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси. Дадим МИРУ шанс!» – написал он.

Отметим, что основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка заявил в интервью оппозиционному каналу Iran International: связи режима аятолл с сателлитами развиваются в еще более опасную сторону.

«Иран разрабатывает новую доктрину, при которой удары по «Хизбалле», хуситам и проиранским ополчениям будут считаться ударами по самому Ирану. Этот сдвиг может сделать конфликт в регионе бесконечным», – заявил он.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro