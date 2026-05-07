Магнитный бойлер согреет воду даже без электричества

Инженеры из компании Greenhill Forge создали водонагреватель, в котором энергия вращения магнитов напрямую согревает воду без использования электричества. Конструкция довольно проста, но выполнена с высокой точностью — от этого напрямую зависит эффективности работы нагревателя. Физические принципы нигде не нарушены – система все еще потребляет энергию для работы, но делает это очень эффективно.

Основой конструкции является медная трубка, скрученная в плоскую спираль. С обеих сторон от нее расположены вращающиеся магниты – когда они движутся, внутри металла создаются вихревые токи, которые разогревают медь. Через трубку прокачивается вода при помощи компактного погружного насоса мощностью 10 Вт со скоростью порядка 600 л/ч.

Теплопередача в такой системе близка к идеальной, температура трубки и жидкости почти одинаковая. При вращении с частотой 400 об/мин за 3 минуты можно нагреть воду примерно на 15 градусов, что эквивалентно 575 Вт тепловой мощности. Чем быстрее вращаются магниты, тем больше нагрев — причем производительность увеличивается пропорционально квадрату частоты вращения.

Так как здесь нет промежуточного звена в виде генерации тока, такой бойлер оптимален для систем с механическим источником энергии. Таких, как водяная или ветряная мельница – нагрев осуществляется сразу после начала движения и прекращается вместе с ним. Здесь нет нагревательного элемента, не используется топливо, нет выбросов в атмосферу – это практичная альтернатива для сценариев, в которых нет доступа к централизованным энергосетям.

Источник — Greenhill Forge