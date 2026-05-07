 

Магнитный бойлер согреет воду даже без электричества

07.05.2026, 19:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Инженеры из компании Greenhill Forge создали водонагреватель, в котором энергия вращения магнитов напрямую согревает воду без использования электричества. Конструкция довольно проста, но выполнена с высокой точностью — от этого напрямую зависит эффективности работы нагревателя. Физические принципы нигде не нарушены – система все еще потребляет энергию для работы, но делает это очень эффективно.

Основой конструкции является медная трубка, скрученная в плоскую спираль. С обеих сторон от нее расположены вращающиеся магниты – когда они движутся, внутри металла создаются вихревые токи, которые разогревают медь. Через трубку прокачивается вода при помощи компактного погружного насоса мощностью 10 Вт со скоростью порядка 600 л/ч.

Теплопередача в такой системе близка к идеальной, температура трубки и жидкости почти одинаковая. При вращении с частотой 400 об/мин за 3 минуты можно нагреть воду примерно на 15 градусов, что эквивалентно 575 Вт тепловой мощности. Чем быстрее вращаются магниты, тем больше нагрев — причем производительность увеличивается пропорционально квадрату частоты вращения.

Так как здесь нет промежуточного звена в виде генерации тока, такой бойлер оптимален для систем с механическим источником энергии. Таких, как водяная или ветряная мельница – нагрев осуществляется сразу после начала движения и прекращается вместе с ним. Здесь нет нагревательного элемента, не используется топливо, нет выбросов в атмосферу – это практичная альтернатива для сценариев, в которых нет доступа к централизованным энергосетям.

Источник &#8212 Greenhill Forge

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / «Живой» пластик умеет саморазрушаться по команде

07.05 / Жители Дальнего Востока массово скупают северокорейские SIM-карты

07.05 / Жители Британии бронзового века добывали медную руду с помощью костяных орудий

07.05 / Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

07.05 / Россиян будут штрафовать за обезличивание отечественной продукции и критику её качества

07.05 / Исследователи запустили объемные спиновые волны с помощью лазерных импульсов

07.05 / Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

07.05 / С корабля, на котором произошла вспышка хантанавируса, эвакуированы еще три человека

07.05 / Букмекеров обяжут перечислять десятую долю своих доходов РПЦ на восстановление храмов, уничтоженных большевиками

07.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1534-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике