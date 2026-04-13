 

Мадьяр — «Готов к диалогу с Путиным, но друзьями мы не будем»

13.04.2026, 12:38, Разное
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поражения союзника РФ Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что в Москве с уважением относятся к выбору, сделанному венгерскими избирателями.

На выборах, состоявшихся 12 апреля, оппозиционная партия Tisza обеспечила себе более двух третей мест в парламенте. Ее лидер Петер Мадьяр заявил, что готов к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, но не намерен становиться его другом.

«Если будет такая ситуация, я сяду за стол переговоров с российским президентом. Мы будем вести диалог, но не будем друзьями. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», – заявил он.

Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении последних 16 лет, был одним из наиболее пророссийских политических лидеров Европы, а также поддерживал тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. Новое руководство страны, как ожидается, начнет сближение с Евросоюзом, в состав которого входит Венгрия.

