Лицевую боль и ночной скрежет зубов связали с анатомией мышц

Ночная активность жевательных мышц, утренняя боль в височной области и отсутствие стоматологических проблем — такая клиническая картина может указывать не только на психогенный фактор, но и анатомическую «особенность» строения жевательного аппарата, которую невозможно выявить без тщательной МРТ-диагностики. Исследователи Новгородского университета вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, Москвы и Уфы проанализировали 68 научных работ за последние 10 лет и выяснили, что жевательный аппарат человека устроен гораздо сложнее и вариабельнее, чем считалось ранее. Оказалось, что у каждого четвертого мышца, отвечающая за боковые движения и выдвижение вперед челюсти, имеет не две, а три головки, а в некоторых жевательных мышцах встречаются волокна, обычно присущие только сердцу.

Авторами от Новгородского университета выступили сотрудники кафедры дополнительного образования по стоматологическим специальностям — профессор кафедры Елена Булычева и доцент Ирина Найданова. Исследование опубликовано в журнале «Клиническая стоматология».

Почему одни спокойно грызут орехи, а другие еле жуют мясо

Медицине было известно, что сила сжатия зубов определяется составом мышечных волокон. Однако новгородские исследователи не только систематизировали имеющиеся данные, но и выявили, что в жевательных мышцах человека присутствуют три типа волокон: медленные (обеспечивающие длительное жевание), быстрые (отвечающие за сильный укус) и гибридные, совмещающие свойства обоих. А кроме того — уникальные волокна с α-кардиальным миозином. Такие волокна обычно встречаются только в сердечной мышце, но в жевательной мышце их доля достигает почти 7%. Именно они обеспечивают ту самую «железную» хватку, когда нужно раскусить орех или оторвать кусок жесткого мяса. Ученые приводят средние значения: 60±17,8% медленных волокон, 20±18,3% гибридных, 13,3±17,3% быстрых и 6,7±9% волокон с α-кардиальным миозином. Разброс («±») означает, что индивидуальные различия есть.

Факт наличия в жевательных мышцах «сердечных» волокон открывает вопрос: возможно, именно их количество и определяет, почему при одинаковом телосложении один человек легко раскалывает орех, а другой — нет. Ответ на этот вопрос требует дальнейших исследований.

В жевательных мышцах человека есть следы эволюционного «компромисса»: ген MYH16, который у приматов отвечает за мощные жевательные мышцы, у человека мутировал и превратился в нефункциональный псевдоген. Мы пережевываем пищу слабее — но, возможно, это сняло ограничения с роста черепа и позволило увеличиться мозгу.

Тайна ночного скрежета: при чем тут волокна IIa

Бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне — до сих пор остается загадкой для врачей. К его причинам относят стресс, неправильный прикус или нервные расстройства. Новгородские исследователи нашли анатомическое объяснение.

Оказывается, у людей с бруксизмом в жевательной мышце (m. masseter) увеличивается доля и размер быстрых окислительно-гликолитических волокон типа IIa. Эти волокна устойчивы к утомлению и способны к частым, сильным сокращениям. Именно они в большей степени активируются по ночам.

— Пропорциональные изменения в структуре волокон неизбежно отражаются на свойствах мышцы, — поясняют авторы исследования. — При бруксизме мышца перестраивается, усиливая свою способность к частым и сильным сокращениям.

Это открывает новые перспективы к поискам ответов на вопрос: как предотвратить патологическую перестройку быстрых волокон типа IIa с целью предотвращения последствий — стирания зубов.

Мышца-дирижер с тремя руками

Самое неожиданное открытие касается латеральной крыловидной мышцы. Она отвечает за движения челюсти вперед и в стороны. Согласно классическим представлениям, у человека две головки этой мышцы. Но анализ МРТ показал:

У 28% людей латеральная крыловидная мышца имеет три головки. У 8,7% она и вовсе одноглавая. Встречаются дополнительные мышцы-«спутники», например, «крыловидно-лицевая», которая тянется от черепа прямо к углу рта.

Что это значит для человека? Нет «стандартного» жевательного аппарата. От того, как именно у человека прикреплена эта мышца — только к суставному диску, к кости или к тому и другому — зависит, будет ли у него смещаться суставной диск, щелкать челюсть.

— При классическом типе строения мышцы наблюдается преимущественно переднее смещение диска, — поясняют авторы. — При наличии третьей головки в равной степени встречается нормальное, переднее и передне-боковое его положение. Прежде чем лечить, нужно сделать МРТ и посмотреть, как в конкретном случае все устроено.

«Петли» и «веретена»: почему челюсть — супер-механизм

Жевательные мышцы — это не просто тяжи, которые участвуют в движении нижней челюсти. Внутри них есть целая система апоневрозов (сухожильных пластинок), которые распределяют усилие как сложные ремни. А медиальная крыловидная и собственно жевательная мышцы образуют функциональную «петлю» вокруг угла нижней челюсти, работая как единый силовой блок.

Но самое интересное — это мышечные «веретена» (сенсоры растяжения). Их особенно много в медиальной крыловидной мышце. Эти сенсоры «сообщают» мозгу, где находится челюсть в пространстве, позволяя нам откусывать с разной силой — от надкусывания мягкого пирожного до раскалывания ореха. Без них мы бы либо прокусили щеку, либо сломали зуб. Это тонкая настройка, которую мы не замечаем, пока она работает.

Когда болят жевательные мышцы

По словам исследователей, существует несколько типов анатомических особенностей жевательных мышц, которые при патологии могут вызывать боль, спазм и ограничение движений челюсти. Все они выявляются при МРТ-диагностике.

Первый тип — добавочный пучок медиальной крыловидной мышцы. Эта мышца располагается на внутренней стороне нижней челюсти, обеспечивает смыкание зубов и небольшое выдвижение вперед. В норме она имеет два плотных пучка, но у 15–30% населения выявляется еще и третий — тонкая добавочная мышца треугольной формы и длиной около 20 миллиметров.

— Она начинается от места, где нижнечелюстной нерв выходит из черепа, а после вплетается в основную мышцу, — пояснила Елена Булычева. — Если по какой-то причине дополнительный пучок воспаляется и увеличивается в размерах, то провоцирует преждевременные контакты бугорков больших коренных зубов и вызывает мышечный спазм, сопровождаемый болью.

Второй тип — редкие пучки височной мышцы. У 3–5% людей существует клиновидно-нижнечелюстной пучок, способный сдавливать нижнечелюстной нерв и вызывать боли в лице, которые не снять обезболивающими. В отличие от классической невралгии тройничного нерва, боли не появляются во время прикосновений к лицу, но усиливаются при жевании.

— У пучка есть две «триггерные» точки, от которых зависит локализация болей, — пояснила Елена Булычева. — Если поражается участок на язычке нижней челюсти, то боли отражаются в область нижних коренных зубов и угол челюсти. Если патология ближе к ости клиновидной кости, то могут появиться боли в висках.

По словам исследователей, это не единственный редкий пучок у височной мышцы. Спазм височно-скуловых пучков вызывает болезненность при пальпации скул, а височно-клиновидные способны ограничивать открывание рта.

Третий тип — аномалии, которые могут вызывать особенно сильную, «адскую» боль. В 8–12% случаев волокна височной мышцы крепятся прямо к капсуле височно-нижнечелюстного сустава (височно-суставные соединения). А латеральная крыловидная мышца может сдавливать своими волокнами нижнечелюстной нерв прямо у овального отверстия черепа.

Для пациента это выливается в невралгическую, нестерпимую боль в лице, которую часто путают с зубной болью, мигренью или невралгией тройничного нерва. Причем эта боль усиливается именно при жевании.

— Гипертрофия или спазм верхней головки латеральной крыловидной мышцы может приводить к ущемлению задних ветвей нижнечелюстного нерва, — поясняют авторы. — Компрессия язычного и нижнего альвеолярного нервов может вызывать нейропатическую боль в ВНЧС и прозопалгию.

Что делать пациенту?

Если были удалены или лишены «нервов» все «подозрительные» зубы, а голова все равно раскалывается, а невролог говорит об отсутствии патологии — возможно, проблема не в зубах и не в мигрени, а в аномальном прикреплении мышцы. И лечить это нужно не у стоматолога, а у хирурга и обязательно после МРТ.

— Знание возможных вариантов прикрепления мышцы важно при операциях в челюстно-лицевой области для предотвращения ее повреждения, — резюмируют авторы. — Изучение анатомии мышцы в каждом конкретном случае способствует повышению точности диагностики и оптимизации лечения.

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