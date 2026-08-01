 

Лавка «Дикоросы» построила подземный амбар площадью 17 млн квадратных саженей

01.08.2026, 11:00, Разное
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Состоялось торжественное открытие самого большого амбара в Российской империи. Помещение, площадью 17 леодров квадратных саженей, принадлежит торговой лавке «Дикоросы» и располагается полностью в недрах. 

«Никакие адские драконы со своими бомбами не достанут и не сорвут доставку модницам на Руси новых маньчжурских сарафанов», – торжественно молвила на открытии боярыня Ким. 

Особенно следует отметить логистику уникального объекта – передвигаясь пешком по амбарным подземельям можно дойти из Москвы до Владивостока, но можно сесть и на другие виды транспорта: метро, электробус, трамвай или прокатиться на личной телеге. Имеются и железнодорожные пути, кои круглосуточно бороздит гиперлуп боярина Маскова. Благодаря сему чуду русской инженерии можно оперативно привезти в любую точку империи любой товар. Боярыня Ким наглядно показала, как работает алгоритм: был заказан маньчжурский самовар со со склада во Владивостоке, а уже через 15 минут лот доставили в Белокаменную. Пожары в амбаре тоже бывают, в основном из-за перекура в неположенных местах, но их сиюминутно тушат. 

Боярыня пообещала, что сей амбар не последний в глобальной империи «Дикоросы» – уже возводятся подводные амбары на Сахалине и Новой Земле. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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