Крушение бизнес-джета в Техасе, люди начали оказывать помощь, не дожидаясь спасателей

В Ларедо на юге Техаса потерпел крушение бизнес-джет, на борту которого находились шесть человек. Самолет упал на шоссе и загорелся. Сообщается об одном погибшем.

Первыми на помощь пострадавшим пришли люди, ехавшие по трассе. По словам очевидцев, они разбили стекло пилотской кабины и начали выносить уцелевших.

Вскоре к ним присоединились спасатели. Пять человек пострадали в результате отравления угарным газом.

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