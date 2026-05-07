 

КНДР впервые декларировала отказ от воссоединения с Южной Кореей и повысила статус Ким Чен Ына

07.05.2026, 14:03, Разное
В Северной Корее принята новая редакция конституции. В документе семь глав, состоящих из 168 статей. Изменения, внесенные в основной закон, носят принципиальный характер – речь идет о значительном пересмотре политики.

Так, вторая статья впервые обозначает территориальные границы – с Китаем и Россией на севере и Южной Кореей на юге. Где именно они проходят, не уточняется, однако подчеркивается, что КНДР не потерпит посягательств на свою территорию.

Девятая статья, декларировавшая стремление воссоединить родину на основе принципов независимости, мирного объединения и великого национального единства, из конституции убрана. Южная Корея признана отдельным государством.

Изменен и статус председателя Государственного совета КНДР – этот пост занимает Ким Чен Ын. Ранее он назывался верховным лидером, теперь официально признан главой государства. Документ закрепляет ядерный статус страны и называет председателя Госсовета командующим ядерными силами.

