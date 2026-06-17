Kawasaki представила новый двухтактник — впервые за 20 лет

Компания Kawasaki приготовила сюрприз для тех, кто уже списал двухтактные моторы в прошлое. Новый двигатель такого типа появился сразу на двух кроссовых моделях: KX327 и KX327X. Оба мотоцикла оснащены совершенно новым одноцилиндровым двухтактником объемом 327 куб. см с прямым впрыском топлива. Новинки Kawasaki выглядят очень убедительно и бросают вызов признанным конкурентам.

По заявлениям компании, 39-миллиметровая система подачи топлива работает стабильно при любой температуре и высоте над уровнем моря — там, где карбюратор начинает капризничать. Правда, масло в бензин владельцу придется добавлять по-старинному: встроенной системы смазки нет. Это можно считать и данью традиции, и небольшим компромиссом. Коробки передач новинок различаются: внедорожная версия KX327X получила шесть ступеней, а трековая KX327 — пять. Первая передача специально занижена для лучшей проходимости. Новая система выпускных клапанов улучшает отклик на газ и характер подачи мощности.

Алюминиевая рама позаимствована у модели KX450F и обеспечивает высокую управляемость. Подвеска от KYB: 48-мм перевернутая вилка спереди и регулируемый Uni-Trak сзади. Колеса — 21 и 18 дюймов у KX327X, 21 и 19 дюймов у KX327. Тормоза Nissin с лепестковыми дисками. Руль и подножки регулируются. На руле — переключатель карт зажигания на две настройки ЭБУ. Через смартфон и приложение Rideology доступны параметры мотоцикла, логи поездок и напоминания о техобслуживании.

Модель KX327 стоит 9099 долларов, KX327X — 9699. Это серьезное преимущество перед KTM 300 XC за 11849 долларов. Yamaha YZ250X дешевле (8199 долларов), но у нее нет ни электростартера, ни впрыска. Для тех, кто ждал возвращения двухтактников от японских гигантов, появление KX327 и KX327X — долгожданное событие. Хотя сторонники полной электрификации наверняка воспримут этот шаг без восторга.Источник — Kawasaki

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