 

Калифорния, следом за Нью-Йорком, обеспечит защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских

29.05.2026, 5:04, Разное
Законодательное собрание штата Калифорния подавляющим большинством голосов одобрило законопроект, вводящий 30-метровые буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в сенат штата.

Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после протестов у синагог.

Генеральный директор организации Jewish California Дэвид Бокерсли заявил, что голосование стало «мощным сигналом о том, что Калифорния поддерживает каждого верующего и его конституционное право молиться». По его словам, члены еврейской общины уже вынуждены проходить через металлодетекторы и мимо вооруженной охраны, чтобы войти в синагогу – «и это ненормально».

