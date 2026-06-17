 

Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06.2026, 21:45, Разное
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21-летний житель Израиля задержан на кипрском курорте Айя-Напа после поножовщины у ночного клуба.

По данным полиции, израильтянин вступил в перепалку с местным жителем, после чего пустил в ход нож, ранив троих – своего оппонента и двух охранников, пытавшихся разнять дерущихся.

Кипрские полицейские утверждают, что израильтянин при задержании оскорблял их.

Новостная служба «Кан» передала, что вместе с израильтянином был задержан 22-летний местный житель. Орудие преступления – нож – приобщено к делу.

В среду, 17 июня, суд продлил срок содержания израильтянина под стражей на восемь дней.


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