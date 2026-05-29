Из-за нехватки самокатов в Москве самокатчиков обязали ездить по двое

Департамент транспорта Москвы выпустил распоряжение, предписывающее пользователям кикшеринга передвигаться исключительно парами на одном самокате. Причиной стал острый дефицит электросамокатов, вызванный одновременным изъятием половины парка на перепрошивку. Чиновники назвали меру временной и заверили, что парная езда не только решит логистическую проблему, но и укрепит социальные связи.

Согласно новым правилам, перед началом поездки приложение само подбирает попутчика, основываясь на совместимости маршрута и индексе массы тела. Инструкция предписывает более тяжёлому пассажиру встать вперёд и взять на себя роль капитана, в то время как лёгкий пассажир сзади отвечает за навигацию и подачу звуковых сигналов голосом. В Дептрансе подчеркнули, что эксперимент уже показал положительные результаты: аварийность снизилась на 15%, поскольку двое на одном самокате гораздо заметнее на тротуаре и громче кричат при столкновении.

«Это возвращение к нашим истокам, когда на одном советском «Урале» ехала вся семья. Только теперь это семья из двух незнакомцев, которых свело приложение. Мы назвали эту функцию «самокатный тиндер», – пояснил пресс-секретарь ведомства.

Он также добавил, что в случае отказа от совместной поездки пользователь будет вынужден идти пешком или воспользоваться наземным транспортом, что, по задумке властей, должно мотивировать москвичей к кооперации. В планах – внедрение тарифа «тройной экспресс», который позволит перевозить на одном самокате целую смену курьеров.

