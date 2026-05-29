 

Из-за нехватки самокатов в Москве самокатчиков обязали ездить по двое

29.05.2026, 11:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Департамент транспорта Москвы выпустил распоряжение, предписывающее пользователям кикшеринга передвигаться исключительно парами на одном самокате. Причиной стал острый дефицит электросамокатов, вызванный одновременным изъятием половины парка на перепрошивку. Чиновники назвали меру временной и заверили, что парная езда не только решит логистическую проблему, но и укрепит социальные связи.

Согласно новым правилам, перед началом поездки приложение само подбирает попутчика, основываясь на совместимости маршрута и индексе массы тела. Инструкция предписывает более тяжёлому пассажиру встать вперёд и взять на себя роль капитана, в то время как лёгкий пассажир сзади отвечает за навигацию и подачу звуковых сигналов голосом. В Дептрансе подчеркнули, что эксперимент уже показал положительные результаты: аварийность снизилась на 15%, поскольку двое на одном самокате гораздо заметнее на тротуаре и громче кричат при столкновении.

«Это возвращение к нашим истокам, когда на одном советском «Урале» ехала вся семья. Только теперь это семья из двух незнакомцев, которых свело приложение. Мы назвали эту функцию «самокатный тиндер», – пояснил пресс-секретарь ведомства.

Он также добавил, что в случае отказа от совместной поездки пользователь будет вынужден идти пешком или воспользоваться наземным транспортом, что, по задумке властей, должно мотивировать москвичей к кооперации. В планах – внедрение тарифа «тройной экспресс», который позволит перевозить на одном самокате целую смену курьеров.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.05 / Отрезанные ножки морского огурца три года прожили как самостоятельные организмы

29.05 / Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

29.05 / Ракета-носитель «Амур» перейдет к летным испытаниям в 2031 году

29.05 / Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

29.05 / Власти Франции намерены расследовать дело о насилии в отношении участников «флотилии Сумуда»

29.05 / Симптомы аутизма связали с дисбиозом кишечника

29.05 / В ДВФУ придумали, как эффективно ремонтировать суда в арктических районах

29.05 / Драгоценности панамских вождей оказались колумбийскими изумрудами

29.05 / Россиянам разрешили есть роллы палочками

29.05 / ВСУ — ночью перехвачены 217 из 232 БПЛА. МО РФ — сбиты 208 беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике