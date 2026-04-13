 

Итоги выборов в Венгрии — поражение Орбана, рекордная явка

13.04.2026, 4:10, Разное
В Венгрии завершились парламентские выборы, по итогам которых победу одержала оппозиционная правоцентристская партия Tisza во главе с Петером Мадьяром. Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение, завершив тем самым 16-летний период пребывания у власти.

Согласно данным Reuters, партия Tisza получила 138 мест из 199 в Национальном собрании, что обеспечивает ей конституционное большинство в две трети. У партии Орбана Fidesz – 55 мандатов, еще 6 мест получает партия Mi Hazánk.

Associated Press отмечает, что Tisza набрала около 53% голосов и победила в 94 из 106 одномандатных округов. Явка, по данным AP, составила около 80% и стала рекордной для посткоммунистического периода.

На официальном сайте Национального избирательного офиса Венгрии опубликовано сообщение о завершении голосования. Публикация окончательных официальных итогов ожидается позже.

Петер Мадьяр строил кампанию на критике коррупции, обещаниях восстановить отношения с Евросоюзом и провести институциональные реформы. Его победа может привести к размораживанию европейских средств для Венгрии и к заметному снижению напряженности в отношениях Будапешта с Брюсселем.

Поражение Орбана называют одним из самых громких политических событий в Европе за последнее время. После выборов в Будапеште начались массовые празднования сторонников Tisza, а европейские лидеры приветствовали смену власти в Венгрии, рассматривая ее как возможный разворот страны в сторону более тесного сотрудничества с ЕС.

