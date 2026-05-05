Госкомнауки вернёт кибернетику в список лженаук

Государственная комиссия по науке начала проверку законности реабилитации кибернетики, состоявшейся в 1950-х годах. В ведомстве полагают, что решение принималось без консультаций со многими видными деятелями, называвшими эту дисциплину идеологическим оружием империализма.

Если нарушения подтвердятся, кибернетика вернётся в перечень лженаук. Как отмечают независимые эксперты, нанятые государством для подтверждения выбранного курса, при реабилитации никто не учитывал, что труды Норберта Винера ставят человека и машину на одну ступень, что недопустимо с точки зрения традиционных ценностей.

«В зоне риска оказываются выросшие из кибернетики дисциплины – от информатики до теории искусственного интеллекта. Нельзя утверждать, что общество живёт по законам механического регулятора, – заявил представитель комиссии, из скромности попросивший не называть его имя. – Фактически учёные в 1958 году просто отмахнулись от идеологического отдела. Подобное в наше время уже категорически недопустимо, и мы должны исправлять в том числе ошибки прошлого».

