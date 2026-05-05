 

Госкомнауки вернёт кибернетику в список лженаук

05.05.2026, 15:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Государственная комиссия по науке начала проверку законности реабилитации кибернетики, состоявшейся в 1950-х годах. В ведомстве полагают, что решение принималось без консультаций со многими видными деятелями, называвшими эту дисциплину идеологическим оружием империализма.

Если нарушения подтвердятся, кибернетика вернётся в перечень лженаук. Как отмечают независимые эксперты, нанятые государством для подтверждения выбранного курса, при реабилитации никто не учитывал, что труды Норберта Винера ставят человека и машину на одну ступень, что недопустимо с точки зрения традиционных ценностей.

«В зоне риска оказываются выросшие из кибернетики дисциплины – от информатики до теории искусственного интеллекта. Нельзя утверждать, что общество живёт по законам механического регулятора, – заявил представитель комиссии, из скромности попросивший не называть его имя. – Фактически учёные в 1958 году просто отмахнулись от идеологического отдела. Подобное в наше время уже категорически недопустимо, и мы должны исправлять в том числе ошибки прошлого».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.05 / Тихоходки северных морей оказались менее разнообразными, чем предполагалось

05.05 / Боевой робот RIPSAW M1 будет вести разведку и поддерживать огнем американских морских пехотинцев

05.05 / Генетики нашли современных потомков воина каменного века из Якутии

05.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1532-й день войны

05.05 / В Ростехе разработали аккумуляторы, которым не страшны морозы и сквозные повреждения

05.05 / Дети рисуют себе усы на лицах, чтобы обмануть онлайн-системы проверки возраста

05.05 / Под Иерусалимом освоили прочную штукатурку на 8000 лет раньше римлян

05.05 / В России появятся белые списки иностранных научных журналов

05.05 / В Пиренеях нашли горнодобывающий лагерь возрастом 5000 лет

05.05 / Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике