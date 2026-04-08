 

Госдума защитила интересы россиян, запретив интернет-провайдерам взимать дополнительную плату за внутрироссийский трафик

08.04.2026, 18:03, Разное
Государственная дума приняла в трёх чтениях закон, согласно которому интернет-провайдеры и мобильные операторы не смогут взимать с россиян дополнительную плату за трафик, потреблённый внутри России. Таким образом депутаты защитили интересы отечественных пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Закон оперативно подготовили и приняли на фоне слухов о дополнительной тарификации трафика, потреблённого в том или ином сегменте интернета.

«Сегодня мы позаботились о соотечественниках и гарантировали им: кто бы не планировал подобные махинации с ценами, это не пройдёт, – сказал депутат Сергей Кулябин. – И я хочу обратиться к гражданам, успокоить их: если вы пользуетесь отечественными сайтами, то никаких дополнительных счетов вам за трафик не придёт. Что по тарифу, то и будете платить».

По мнению Виталия Кравцевича – эксперта независимого аналитического агентства «Перспектива» при Госдуме – таким законом парламентарии в очередной раз доказали, что всерьёз заботятся не только о глобальных процессах, но и об интересах простого потребителя.

«Я хочу обратить внимание, что по статистике в последние недели около 90% трафика в стране приходятся на внутренние, российские сервисы. Таким образом, Госдума обратила внимание на самый востребованный сегмент интернета и защитила его от дополнительных поборов за потреблённые гигабайты», – говорит он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

09.04 / Канцлер Германии осудил Израиль и сообщил о начале переговоров с Ираном

