Госдума защитила интересы россиян, запретив интернет-провайдерам взимать дополнительную плату за внутрироссийский трафик

Государственная дума приняла в трёх чтениях закон, согласно которому интернет-провайдеры и мобильные операторы не смогут взимать с россиян дополнительную плату за трафик, потреблённый внутри России. Таким образом депутаты защитили интересы отечественных пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Закон оперативно подготовили и приняли на фоне слухов о дополнительной тарификации трафика, потреблённого в том или ином сегменте интернета.

«Сегодня мы позаботились о соотечественниках и гарантировали им: кто бы не планировал подобные махинации с ценами, это не пройдёт, – сказал депутат Сергей Кулябин. – И я хочу обратиться к гражданам, успокоить их: если вы пользуетесь отечественными сайтами, то никаких дополнительных счетов вам за трафик не придёт. Что по тарифу, то и будете платить».

По мнению Виталия Кравцевича – эксперта независимого аналитического агентства «Перспектива» при Госдуме – таким законом парламентарии в очередной раз доказали, что всерьёз заботятся не только о глобальных процессах, но и об интересах простого потребителя.

«Я хочу обратить внимание, что по статистике в последние недели около 90% трафика в стране приходятся на внутренние, российские сервисы. Таким образом, Госдума обратила внимание на самый востребованный сегмент интернета и защитила его от дополнительных поборов за потреблённые гигабайты», – говорит он.

