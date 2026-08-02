 

Госдума разрешила конфисковывать устройства с иностранными мессенджерами, чтобы защитить россиян от деструктивной информации

02.08.2026, 16:30, Разное
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Мобильные устройства, содержащие иностранные мессенджеры или средства обходов блокировок, отныне будут классифицироваться как потенциальные орудия преступления – согласно действующим законам, они могут быть изъяты «в целях предотвращения осуществления доступа к запрещённой информации».

Закон, принятый Госдумой в июле и вступивший в силу с 1 августа, предполагает, что в целях защиты россиян и в особенности несовершеннолетних государство имеет право конфисковывать любые аппаратные средства коммуникации, которые «предполагают программную возможность доступа к деструктивной информации». Их владельцев ожидают штрафы.

«Доступ к деструктивной информации на сегодняшний момент исключён только в социальных сетях и мессенджерах, которые разработаны на территории Российской Федерации и действуют на её территории, – пояснял ранее депутат Госдумы Вадим Дорохов. – Также не считается опасным канал связи SMS, поскольку его целиком контролируют отечественные операторы».

Кроме того, с 1 августа стала обязательной и установка национального мессенджера – за его отсутствие на личных мобильных устройствах связи предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей. Таким образом, поясняют депутаты, они заботятся о том, чтобы россияне всегда имели надёжный канал связи и информирования.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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