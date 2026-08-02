 

Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении

02.08.2026, 14:18, Разное
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Президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил премьер-министра Никола Пашиняна главой правительства. Ранее глава государства принял отставку кабинета – согласно конституции, на первом заседании парламента нового созыва правительство уходит в отставку.

На прошедших 7 июня парламентских выборах победу одержала прозападная партия «Гражданский договор», возглавляемая Пашиняном. За нее отдали голоса 49,81% избирателей.

Пророссийская «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила 23,29% голосов, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна – 9,94%. Электоральный барьер также преодолела «Процветающая Армения» с 4% голосов.

Явка на выборах составила 59%. Согласно принятой в Армении системе, голоса, полученные партиями, не прошедшими в парламент, распределяются между теми, кто преодолел электоральный барьер, поэтому «Гражданский договор», получивший в парламенте большинство, сможет сформировать правительство самостоятельно.


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