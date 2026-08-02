«Ответ ультраправым белым расистам из АдГ»: берлинские ЛГБТ-активисты провели марш в поддержку введения Шариата

Оставшиеся в живых после недавней атаки исламиста представители немецкого ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в РФ) организовали в центре Берлина десятитысячный марш в поддержку введения норм шариата. По мнению представителей движения, поддержка со стороны квиров введения шариата продемонстрировала бы солидарность с «группой, подвергающейся расизму и дискриминацией».

Митинг на Александерплац длился два часа – сначала демонстранты жгли немецкие и израильские флаги и прошли по улицам с плакатами «Геи за шариат», а на втором массово курили траву.

«Из-за агрессивной националистической риторики ультраправых из АдГ я получила 45 сообщений с угрозами отрезать мне голову, потому что я кяфирская свинья. Если бы не эти расисты, сеющие межнациональную рознь, такого никогда бы не случилось», – заявила организатор митинга Анна Шмульке.

«Это был всего лишь один какой-то сумасшедший, такой же как и в Магдебурге, Лейпциге и Мюнхене. Единичные инциденты ни о чём не говорят. А вот, что действительно кое о чем говорит, так это недавние заявления члена АдГ про то, то якобы Германия была создана в интересах немецкого народа. Это чистой воды неонацизм», – заявило представитель гендерфлюидных транс-пансексуалов Вольф Майер на митинге.

«Я пришла сюда, потому что мне стало противно наблюдать за уровнем ксенофобии, которая выплёскивается ультраправыми в отношении самых незащищённых слоёв общества в социальных сетях. У меня есть друг-иммигрант из Ближнего Востока, мы вместе спокойно и мирно ходим в социальный центр за пособиями, а потом курим марихуану», — заявила участница протеста Мария Шмарц

Некоторые исламские деятели Германии поблагодарили протестующих и пообещали, что немецкое ЛГБТ-сообщество (признано экстремистским и запрещено в РФ) станет первой в стране социальной группой, которая сможет ощутить приход шариата в Германии через 30 лет.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro