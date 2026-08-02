 

РПЦ канонизировала Лаврентия Берию

02.08.2026, 11:00, Разное
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Священный Синод Русской православной церкви принял решение причислить к лику святых советского государственного и партийного деятеля Лаврентия Берию, который был расстрелян в 1953 году.

«Лаврентий Павлович курировал атомный проект и именно благодаря его трудам наша страна обрела ядерный щит и теперь может диктовать коллективному Западу свою непреклонную волю», – сказал митрополит Саровский Филипп. 

В ближайшее время иконы с ликом Берии поступят в продажу, также представители РПЦ планируют обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о реабилитации соратника Сталина.

«Обвинения, выдвинутые 70 лет назад против Лаврентия Павловича, смехотворны и не имеют оснований. Мы будем бороться за восстановление его честного имени», – пообещал митрополит Филипп.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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