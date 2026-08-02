Крупный лесной пожар охватил жилые районы в штате Вашингтон

Крупный лесной пожар распространился на северо-западные районы города Спокан в американском штате Вашингтон. Огонь охватил несколько жилых домов, тысячи жителей получили предписание об эвакуации.

Пожар начался около полудня в субботу, 1 августа, на участке, покрытом сухой травой и кустарником. Из-за сильного ветра и высокой температуры пламя быстро двинулось в сторону жилых кварталов, пересекло реку Спокан и приблизилось к району Индиан-Трейл. На дорогах образовались пробки из автомобилей эвакуирующихся жителей.

К вечеру площадь пожара достигла примерно 10 квадратных километров. Подтверждено уничтожение жилых и хозяйственных построек, однако точное число сгоревших домов пока не установлено. На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как пожарные пытаются защитить дома, а вертолеты сбрасывают воду непосредственно возле жилых зданий.

По состоянию на вечер субботы локализовать пожар не удалось. Энергетическая компания Avista отключила электричество в части районов, чтобы снизить риск новых возгораний. Причина пожара устанавливается.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил режим чрезвычайной ситуации. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об исключительно высокой пожарной опасности на востоке штата из-за жары, сухого воздуха и сильного ветра.

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