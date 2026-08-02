«Генеральский банкет» — взрыв у ресторана в центре Москвы – трое убитых, десятки раненых

Вечером в субботу, 1 августа, у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Погибли три человека, ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

Ресторан расположен на первом этаже высотного здания на Кудринской площади, недалеко от станции метро «Баррикадная». Эпицентр взрыва находился снаружи здания, рядом с летней верандой, а не на кухне, как утверждалось в первых сообщениях. Взрыв не причинил ресторану серьезных внутренних повреждений.

По официальной версии Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина попыталась войти в ресторан со взрывным устройством, но была остановлена охранником. В результате последовавшего взрыва погибли женщина, охранник и один из посетителей заведения. Имена погибших и пострадавших российские власти пока не публиковали.

«Коммерсант» со ссылкой на информированные источники сообщает, что женщина доставила к ресторану коробку, которую назвала подарком для одного из участников закрытого мероприятия. Охранник заподозрил неладное и решил проверить посылку, после чего произошел взрыв. По предварительной версии источников издания, устройство было приведено в действие дистанционно, а женщина могла не знать, что несет бомбу. Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным «Коммерсанта», мощность устройства составляла около килограмма в тротиловом эквиваленте, оно было начинено металлическими шариками. Издание пишет, что целью могли быть гости, находившиеся на летней веранде. Большего числа жертв, предположительно, удалось избежать благодаря усиленной охране частного мероприятия.

Очевидица рассказала, что сразу после взрыва из ресторана выбегали мужчины и женщины в праздничной одежде. Некоторые женщины были босиком и несли туфли в руках, у одного из мужчин была окровавлена одежда. Первые пожарные машины и бригады скорой помощи прибыли через несколько минут. Территорию оцепили вооруженные сотрудники силовых ведомств.

Шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери вскоре после происшествия написал в социальной сети, что взрыв произошел снаружи, а ресторан и кухня не пострадали. Позднее этот комментарий был удален. Ресторан закрыл комментарии к некоторым публикациям в социальных сетях.

На сайте Balzi Rossi заранее сообщалось, что 1 августа ресторан будет закрыт для обычных посетителей из-за банкета. Заведение должно было возобновить работу 2 августа в полдень.

При этом информация о характере закрытого мероприятия остается противоречивой. Некоторые очевидцы и близкие к российским силовым структурам Telegram-каналы утверждали, что в ресторане проходила свадьба примерно на 50 человек. Другой очевидец рассказал изданию ASTRA, что гости отмечали день рождения высокопоставленного российского генерала.

Вскоре в социальных сетях появилась версия, что банкет был устроен в честь главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайко. Журналист Олег Кашин обратил внимание, что 27 июля Чайко исполнилось 55 лет. Позднее были опубликованы кадры подготовки зала, на которых видна надпись «Александр 55». Это косвенно соответствует версии о праздновании его юбилея, но не доказывает, что речь шла именно о Чайко или что он находился в ресторане во время взрыва.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на анонимный источник заявил, что среди приглашенных якобы были сотрудники ФСБ, генералы, депутаты и чиновники, а Чайко намеревался одновременно отметить день рождения и свое недавнее назначение на должность главкома ВКС. Подтверждений этим сведениям из независимых источников нет. Российские власти не раскрывают состав гостей банкета и не сообщают, был ли среди них Чайко.

Александр Чайко был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ в мае 2026 года. В марте Евросоюз включил его в санкционный список, назвав самым высокопоставленным российским военным, находившимся в Украине в начале полномасштабного вторжения, и командующим группировкой в период, когда российские войска вошли в Бучу.

В социальных сетях среди возможных участников банкета называли и других российских генералов, дни рождения которых приходятся на 1 августа. Однако никаких фото, видеозаписей или свидетельств, подтверждающих их присутствие в Balzi Rossi, опубликовано не было. Эти версии, по всей видимости, возникли исключительно на основании совпадения дат рождения.

Главное следственное управление СК РФ направило на место следователей и криминалистов. По данным «Коммерсанта», возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ – «террористический акт». Национальный антитеррористический комитет официально подтвердил подрыв самодельного взрывного устройства.

К утру 2 августа никто не взял на себя ответственность за взрыв. Российские власти не называли предполагаемых организаторов нападения и публично не связывали его с Украиной или какой-либо террористической организацией. Не сообщалось и о задержаниях в рамках расследования.

После взрыва движение в районе Кудринской площади ограничили. Запланированный в Москве ночной велофестиваль был отменен.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro