Взрыв в центре Москвы, сообщается о погибших

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01.08.2026, 20:18, Разное
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В Москве произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. По первоначальным данным, пострадали более 20 человек, есть погибшие.

В заведении проходил банкет. Telegram-канал 112 цитирует очевидца, по словам которого, на кухне ресторана произошел взрыв газа. По данным канала Baza, погибли три человека, 21 пострадал, причем состоянии 17 из них – тяжелое.

Движение от метро Баррикадная до Новинского бульвара перекрыто. Отменен ночной велофестиваль, который должен был пройти по Садовому кольцу. Собравшихся на месте участников эвакуируют.


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