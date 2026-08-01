 

Суд снял «Яблоко» с выборов из-за удаления российских приложений из AppStore

01.08.2026, 18:30, Разное
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Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» и отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2026 года.

Причиной для снятия партии с выборов стали незаконные действия американской компании Apple, которая в июле удалила из AppStore все приложения российского холдинга VK.

«Как известно, apple с английского переводится как яблоко. Мы считаем неприемлемым, что в парламент пытается пройти партия с таким названием, так как из-за их необоснованной русофобской политики мучаются миллионы наших граждан», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Также судья рекомендовала генеральной прокуратуре провести проверку в отношении членов ЦИК, которые проголосовали за регистрацию списка «Яблоко».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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