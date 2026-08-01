В США расследуют возможную причастность Ирана к атакам на системы водоснабжения

Системы водоснабжения как минимум семи американских штатов подверглись кибератакам, пишет The New York Times. В Миннесоте злоумышленники получили несанкционированный доступ к оборудованию более чем 30 коммунальных предприятий. О похожих инцидентах сообщили также власти Мичигана и Джорджии.

Атаки были направлены на программируемые контроллеры, используемые для дистанционного наблюдения и управления оборудованием. В отдельных случаях операторы потеряли доступ к системам и были вынуждены перейти на ручное управление. Признаков того, что питьевая вода стала опасной, не обнаружено; перебоев в водоснабжении также не зафиксировано.

По предварительным результатам расследования, за атаками могут стоять Иран или связанные с ним хакерские группы. Американские чиновники подчеркивают, что расследование еще не завершено.

ФБР, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры и другие федеральные ведомства предупредили предприятия водоснабжения по всей стране об угрозе новых атак и рекомендовали отключить управляющее оборудование от прямого доступа к интернету.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro