 

В Монреале сгорел кошерный ресторан, полиция подозревает поджог

01.08.2026, 18:48, Разное
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В ночь на субботу, 1 августа, произошел пожар в кошерном ресторане Nöam на бульваре Декари в Монреале. В тушении огня было задействовано около 80 пожарных машин. В этом инциденте не было пострадавших.

CTV News Montreal передает, что, по данным полиции, обнаруженные на месте происшествия улики указывают на умышленный поджог.

Представители еврейской общины убеждены, что мотивом преступления стал антисемитизм.


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