 

EUCOM предупредил Пентагон о нехватке ресурсов для защиты Израиля от баллистических ракет

01.08.2026, 15:18, Разное
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Алексус Гринкевич, глава Европейского командования ВС США (EUCOM), на этой неделе предупредил Пентагон, что у возглавляемого им ведомства недостаточно ресурсов для защиты Израиля от атак баллистических ракет. Об этом сообщили источники газеты The Washington Post, отметив, что предупреждение Гринкевича было направлено в письменном виде руководству Пентагона.

По их словам, Гринкевич заявил, что без дополнительного эсминца он будет вынужден выбирать между защитой США и защитой Израиля.

Источник в сфере безопасности США отметил, что предупреждение Гринкевича перекликается с аналогичными обращениями, с которыми высшие генералы армии обращались в Пентагон и ранее


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