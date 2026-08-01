 

Полиция задержала человека в костюме человека-паука, поймавшего депутата, получившего взятку

01.08.2026, 13:00, Разное
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В минувшую пятницу в здание Государственной думы РФ через крышу в форточку кабинета депутата проник злоумышленник в костюме человека-паука. 

Неустановленный гражданин в костюме супергероя Marvel попал в кабинет депутата Вячеслава Горошкеевича, спрятался под рабочим столом и в течение нескольких часов фиксировал на видео факт передачи депутату взятки в размере одного миллиарда рублей от владельца крупной строительной компании. 

По словам взломщика, денежные средства были переданы в кейсе в обмен на якобы лоббирование законопроектов о снижении строительных нормативов, а также за содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию небезопасного объекта в Москве. Зафиксировав передачу, злоумышленник покинул укрытие, обезвредил депутата и его гостя и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники сразу задержали человека-паука – ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в охраняемый объект, самовольном задержании депутата и «причинении неудобств уважаемым людям».

По его словам депутата Горошкеевича, все материалы, зафиксированные злоумышленником, – «постановка», а сам он в момент встречи действовал исключительно в интересах избирателей.

«Владелец строительной фирмы – мой избиратель. Я обязан с ним встречаться. Это называется представительная демократия», – пояснил депутат.

Относительно кейса с наличными Горошкеевич заявил, что денежные средства предназначались его зятю 61-летнему руководителю Роскоммолодёжи на реализацию стратегических проектов и проведение марафонов. 

«Зять не пользуется банковской картой из принципиальных соображений. Человек старой закалки. Поэтому попросили передать наличными, в кейсе, лично, в закрытом кабинете. Ничего необычного», – добавил депутат, отметив, что сумму не считал и вообще «это был не его кейс».

Глава службы безопасности Госдумы провёл совещание, по итогам которого обязался «исключить повторное проникновение персонажей из комиксов на режимный объект». В качестве первоочередных мер рассматриваются усиление охраны крыши, замена форточек на глухие стеклопакеты и инструктаж сотрудников на предмет «идентификации лиц в нестандартных костюмах».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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