 

«То, что делает Иран, – ужасно»: Трамп предоставил Кувейту лицензию на выпуск Patriot для защиты от иранских БПЛА

01.08.2026, 16:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп после недавних атак иранских БПЛА на Кувейт сообщил, что подписал указ о передаче этой ближневосточной стране нескольких сотен ракет для комплексов Patriot, а также лицензии на их производство.

Трамп назвал «ужасными» действия Ирана и пообещал защитить страны, которые страдают от его атак.

«То, что делает Иран, – ужасно. И мы, США, и наши партнёры по НАТО должны положить конец этим безрассудным нападениям. Да, в этот раз Кувейту удалось отразить атаку, но повреждены несколько автомобилей и здание. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось», – сказал американский президент.

Пентагон пообещал передать ракеты для Patriot в Кувейт уже в ближайшую неделю. Кроме того, эта страна до конца года получит ещё 50 пусковых установок в дополнение к 150 уже имеющимся, а в августе в районе Эль-Фарвании стартует строительство защищённого подземного объекта по производству перехватчиков, который заработает к октябрю.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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