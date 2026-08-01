Одна ошибка в никнейме стоила мужчине 18 месяцев тюрьмы

Невиновный человек отсидел полтора года в тюрьме из-за глупой орфографической ошибки. Что ставит немало неприятных вопросов о работе полиции и таких корпораций, как Google, которые предоставляют ей информацию о своих пользователях. Самое неприятное в этой истории – следствие не нашло никаких других доказательств вины этого человека, но его все равно осудили на основании одного только ошибочного никнейма.

В 2018 году некто под псевдонимом «fus__roh_da» начал переписываться с 12-летней девочкой и выманил у нее фото интимного характера. Все происходило на платформе обмена сообщениями Kik, и когда полиция запросила у нее данные о преступнике, они получили электронную почту человека с ником «fus_roh_da». Разница всего в одном символе «_» — в первом случае он двойной, что легко не заметить. А сам ник – отсылка к знаменитой игре Elder Scrolls V: Skyrim, что объясняет его популярность.

Непонятно, кто допустил ошибку при передаче данных, и не исключено, что текст ника набирался вручную, а потому оплошность более чем вероятна. Полиция получила информацию, обратилась в Google и добыла IP-адрес Брендона Клейма из Галифакса. В 2021 году в его доме провели обыск и изъяли электронные устройства, но ничего там не нашли. Настоящий преступник, по косвенным сведениям, проживает где-то в Калифорнии, почти в 5 тысячах километров оттуда и вдобавок в другой стране.

Несмотря на отсутствие прямых улик, суд приговорил Клейма к 18 месяцам тюремного заключения и столько же условного срока. Ошибку обнаружили уже после его освобождения, весной 2026 года. Неизвестно, получит ли он какую-то компенсацию за ложное обвинение, но очевидно, что современный насквозь компьютеризированный мир все ближе к антиутопии.Источник — CBC News

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