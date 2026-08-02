 

ВСУ — ночью сбиты 109 из 133 БПЛА. МО РФ — сбиты 635 БПЛА, есть жертвы

02.08.2026, 7:48, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 133 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 109 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА в 19 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Харьковской и Запорожской области, есть погибший и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. В Саратове атакован и горит местный НПЗ. Зафиксирован удар по аэродрому Энгельс-2. Один из дронов попал в жилой дом, есть жертвы. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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