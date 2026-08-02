 

Это миграция: Роспотребнадзор призвал челябинцев не обращать внимание на птеродактилей, поселившихся на металлургическом озере

02.08.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Роспотребнадзор опроверг информацию о влиянии промышленных отходов на внешний вид домашних птиц, ранее появившуюся в челябинских пабликах. По словам представителей ведомства, обитатели технического водоёма вблизи металлургического комбината остановились на зимовку в связи с миграцией.

«Это обычная миграция. Сейчас в южном полушарии зима, поэтому птеродактили прилетели в Челябинск на зимовку. Это хороший сигнал, ведь для этого биологического вида свойственно временно обитать у водоёмов с кристально чистой водой», – пояснила инспектор Роспотребнадзора Галина Воронина.

По её словам, птеродактили ежегодно прилетают на зимовку в Россию, но в основном на озёра Республики Тыва, где обычно находятся в лоне девственной природы, вдали от людей. Поэтому пернатые не были зафиксированы фото- и видеоаппаратурой.

Несмотря на абсолютную безопасность озера для здоровья человека, купание в нём для горожан запрещено из-за отсутствия оборудованных пляжей и илистого дна. Подкармливать птиц в ведомстве тоже не рекомендуют.

«По поводу гибели нескольких птиц, то заверяю вас, инцидент не связан с экологией. Просто птеродактили впечатлились промышленными видами Челябинска, ранее не встречавшимися им в других частях планеты. Также советую не обращать внимание на синие пятна у них на коже», – заключила специалист ведомства.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.08 / Во Флориде задержан мужчина, нанесший ущерб синагоге

02.08 / В аэропорту Энтеббе открыли памятник Йони Нетаниягу

02.08 / ВСУ — ночью сбиты 109 из 133 БПЛА. МО РФ — сбиты 635 БПЛА, есть жертвы

02.08 / В синагоге в Нью-Джерси обнаружены свастики

02.08 / Крупный лесной пожар охватил жилые районы в штате Вашингтон

02.08 / «Генеральский банкет» — взрыв у ресторана в центре Москвы – трое убитых, десятки раненых

02.08 / Трамп заявил об отмене удара по Ирану и согласовании параметров сделки

01.08 / Взрыв в центре Москвы, сообщается о погибших

01.08 / В США расследуют возможную причастность Ирана к атакам на системы водоснабжения

01.08 / Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике