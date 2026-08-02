Это миграция: Роспотребнадзор призвал челябинцев не обращать внимание на птеродактилей, поселившихся на металлургическом озере

Роспотребнадзор опроверг информацию о влиянии промышленных отходов на внешний вид домашних птиц, ранее появившуюся в челябинских пабликах. По словам представителей ведомства, обитатели технического водоёма вблизи металлургического комбината остановились на зимовку в связи с миграцией.

«Это обычная миграция. Сейчас в южном полушарии зима, поэтому птеродактили прилетели в Челябинск на зимовку. Это хороший сигнал, ведь для этого биологического вида свойственно временно обитать у водоёмов с кристально чистой водой», – пояснила инспектор Роспотребнадзора Галина Воронина.

По её словам, птеродактили ежегодно прилетают на зимовку в Россию, но в основном на озёра Республики Тыва, где обычно находятся в лоне девственной природы, вдали от людей. Поэтому пернатые не были зафиксированы фото- и видеоаппаратурой.

Несмотря на абсолютную безопасность озера для здоровья человека, купание в нём для горожан запрещено из-за отсутствия оборудованных пляжей и илистого дна. Подкармливать птиц в ведомстве тоже не рекомендуют.

«По поводу гибели нескольких птиц, то заверяю вас, инцидент не связан с экологией. Просто птеродактили впечатлились промышленными видами Челябинска, ранее не встречавшимися им в других частях планеты. Также советую не обращать внимание на синие пятна у них на коже», – заключила специалист ведомства.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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