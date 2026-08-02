 

Стрельба в закусочной в Айдахо, есть жертвы

02.08.2026, 10:48, Разное
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Три человека погибли и еще несколько получили ранения, когда неизвестный открыл огонь по посетителям закусочной, расположенной в Туин-Фолс в американском штате Айдахо. Стрелок покончил с собой.

Начато расследование, одна из его целей – установить, действовал ли стрелок в одиночку. Глава городской полиции Мэтью Хиккс сообщил, что угрозе общине больше нет.

Среди погибших – работница, оказывавшая помощь раненому посетителю. «Она спасала самое дорогое, что у нас есть, – клиентов. Ее жизнь была отобрана чудовищным человеческим существом, которому и дела нет ни до своей, ни до чужих жизней», – сообщила владелица сети In-N-Out Линси Снайдер.


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