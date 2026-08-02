 

Технологичные шлепанцы Hyperslides от Nike помогут расслабить усталые ноги после тренировки

02.08.2026, 11:15, Разное
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Компания Nike и производитель реабилитационного оборудования Hyperice представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетание тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на 29 сентября сего года по цене 249 долларов.

Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях Hyperslide Pods, зафиксированых компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны 3 режима температуры и 3 уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы.

Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры в фирменном приложении Hyperice. Впрочем, управление возможно и напрямую – с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около десяти минут, так что одного заряда хватит на шесть процедур.

Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hyperboot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom, с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. Hyperslide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления, однако ничто не мешает применять их в любое удобное время.Источник &#8212 Engadget


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