 

Президент Словении пострадала в ДТП

02.08.2026, 15:18, Разное
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Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 31 июля, когда политик возвращалась из Хорватии, где проводит ежегодный отпуск.

Как пишет полицейское отделение города Копер, в ДТП на приморском шоссе были замешаны две полицейские машины, сопровождавшие кортеж политика. Пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое. «Скорая» доставила пострадавших в больницу.


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