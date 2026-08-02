 

Два вертолета пожарной авиации столкнулись при тушении пожара в Греции

02.08.2026, 17:18, Разное
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Два пожарных вертолета столкнулись в воздухе в воскресенье во время тушения крупного лесного пожара к западу от Афин. В результате один из вертолетов рухнул на землю.

На борту каждого из вертолетов находились по два члена экипажа, в районе Порто-Гермено развернута поисково-спасательная операция. В настоящий момент о судьбе экипажа упавшего вертолета информации нет.

Столкновение произошло во время борьбы с пожаром в западной части Аттики. В операции были задействованы около 500 пожарных и 23 воздушных судна, однако сильный ветер существенно осложняет тушение. Из-за штормовых порывов вертолеты не могут набирать воду из моря.

Власти распорядились эвакуировать жителей населенных пунктов Кандили, Агиа-Скепи и Тутули. Особую обеспокоенность вызывает прибрежный поселок Порто-Гермено на берегу Коринфского залива. По предварительной оценке метеоролога Теодороса Яннароса, площадь пожара составляет 40–50 квадратных километров.

Пожар начался в пятницу в районе Агиос-Василиос и быстро распространился в сторону Порто-Гермено и лесистых горных районов к западу от Афин. За последние двое суток спасатели эвакуировали морем 266 человек. Ранее на этой неделе при тушении лесных пожаров в Греции погибли трое пожарных – двое на Крите и один на Пелопоннесе.


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