Умная гитара Litejam Neo с RGB-подсветкой сама научит вас играть

Компания Litejam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов – встроенная RGB-подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя – достаточно следовать визуальным подсказкам.

Сама акустико-электрическая модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ей легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатной АКБ хватает на 8 часов работы. Для работы в студии и выступлений на «живых» концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, с парой хамбакеров Alnico V и ладами из нержавеющей стали, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа.

Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт табулатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В настоящее время запущена краудфандинговая кампания, где акустическая версия Neo предлагается покупателям с ценником в 329 доллара, а цены на бас-версию и электрическую модель начинаются с 499 долларов.

В комплект входят ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом Litejam уже имеет успешный опыт на платформе – предыдущая кампания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более миллиона долларов. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года.Источник — Kickstarter

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