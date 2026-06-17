 

Госдума приняла закон о праве всех российских котов на получение бесплатной коробки, миски и лежанки

17.06.2026, 11:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Государственная дума поддержала инициативу главы Кошачьей партии Российской Федерации Фелисы Олеговны о расширении социальных гарантий и защите законных прав отечественных котов.

Согласно новой редакции закона «Об ответственном обращении с животными», с 1 июля 2026 года любая проживающая на территории России кошка может лично или через своего законного представителя обратиться в региональный отдел социальной защиты населения для получения бесплатной коробки, миски и лежанки.

«Коты приносят столько счастья людям, поэтому государство обязано поддерживать четырёхлапых граждан. Сумма на это уйдёт небольшая, но кошачье счастье от этих небольших подарков не будет знать границ», – сказала Фелиса Олеговна.

В ближайшее время КПРФ планирует подготовить ещё несколько законопроектов, призванных улучшить жизнь российских кошек. Как пишет «Коммерсантъ», партия хочет обеспечить животных бесплатным питанием, массажем и организовать в каждом регионе центр кошачьего досуга. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.06 / МГУ получил миллиард рублей на создание обновлённой таблицы умножения

18.06 / Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

18.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1576-й день войны

18.06 / Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в сантиметровом образце странного металла

18.06 / Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

18.06 / Ученые выяснили, почему иммунитет с возрастом хуже отвечает на воспаление

17.06 / Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06 / Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

17.06 / Артемий Лебедев разработает суверенные литеры «М» и «Ж» за 25 миллиардов рублей

17.06 / Трамп на G7 — копия соглашения передана Израилю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике