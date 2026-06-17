Госдума приняла закон о праве всех российских котов на получение бесплатной коробки, миски и лежанки

Государственная дума поддержала инициативу главы Кошачьей партии Российской Федерации Фелисы Олеговны о расширении социальных гарантий и защите законных прав отечественных котов.

Согласно новой редакции закона «Об ответственном обращении с животными», с 1 июля 2026 года любая проживающая на территории России кошка может лично или через своего законного представителя обратиться в региональный отдел социальной защиты населения для получения бесплатной коробки, миски и лежанки.

«Коты приносят столько счастья людям, поэтому государство обязано поддерживать четырёхлапых граждан. Сумма на это уйдёт небольшая, но кошачье счастье от этих небольших подарков не будет знать границ», – сказала Фелиса Олеговна.

В ближайшее время КПРФ планирует подготовить ещё несколько законопроектов, призванных улучшить жизнь российских кошек. Как пишет «Коммерсантъ», партия хочет обеспечить животных бесплатным питанием, массажем и организовать в каждом регионе центр кошачьего досуга.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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