Госдеп США заставил чиновника из Ярославля «освоить» 6 млн рублей на ремонте дорог

Бывший заместитель главы департамента дорожного строительства Ярославской области Алексей Крутихин, который сейчас проходит подозреваемым по делу о хищении из бюджета 6 млн рублей, заявил, что его заставили это сделать чиновники Госдепартамента США. Они якобы угрожали создать проблемы детям Крутихина, которые учатся в штате Массачусетс.

Чиновник уже в третий раз меняет свои показания – сначала он заявлял, что его подставили, затем признал, что брал откаты, но якобы исключительно с целью передать средства на благотворительность. Третью версию он озвучил, ссылаясь на недавнее интервью представителя МИД Марии Захаровой.

«Американские чиновники не только заставляют наших детей брать свои ненавистные паспорта (моим тоже пришлось оформить гражданство США по рождению), они ещё и шантажируют нас самым святым – их, детей, безопасностью, – сказал Крутихин. – Хочу уверить всех, что вся эта грязная история хоть и выглядит достоверной на первый взгляд, но фактически была спектаклем, разыгранным под давлением из-за океана».

С учётом вновь открывшихся обстоятельств суд наконец пересмотрел меру пресечения – если раньше чиновник пребывал под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, то теперь ему лишь запрещены определённые действия (оказание давления на свидетелей). Адвокат экс-замглавы департамента пообещал, что продолжит оспаривать меру пресечения, как слишком суровую.

