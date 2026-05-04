Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта

Интеллект делится на подвижный и кристаллизованный. Подвижный интеллект отвечает за способность решать новые, нестандартные задачи, находить логику там, где нет готовых шаблонов. Кристаллизованный интеллект, в свою очередь, отражает накопленный багаж знаний: словарный запас, эрудицию. Первый с возрастом обычно снижается, второй — растет как минимум до 60-70 лет.

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что генетические основы этих двух типов интеллекта тоже различны. Более того, их связь с биполярным расстройством, шизофренией, болезнью Альцгеймера, СДВГ и аутизмом оказалась не просто разной, но порой и противоположной.

Авторы использовали результаты крупных генетических исследований с суммарной выборкой около трех миллионов человек европейского происхождения. Далее они выделили независимые генетические факторы: скорость реакции, подвижный интеллект, кристаллизованный интеллект. Также обособили «некогнитивный» фактор, то есть те генетические влияния, которые не связаны ни с одним из перечисленных выше типов интеллекта. Сюда входят, например, настойчивость, мотивация, открытость и креативность.

Оказалось, что один и тот же диагноз может быть генетически связан с улучшением одного типа интеллекта и ухудшением другого. Так, шизофрения и биполярное расстройство показали отрицательные генетические корреляции с подвижным интеллектом и скоростью реакции, но при этом — положительные корреляции с кристаллизованным интеллектом и некогнитивным фактором. То есть генетические варианты, повышающие риск шизофрении, в среднем повышают шансы человека стать более эрудированным и настойчивым, но снижают его способность решать новые логические задачи.

Генетический риск СДВГ связан с ускоренной реакцией, но с ухудшением остальных факторов. То есть гены СДВГ «бьют» по когнитивным способностям, за исключением скорости. Аутизм же показал положительную связь с кристаллизованным интеллектом, но отрицательную — с некогнитивным фактором. Так, при аутизме часто страдают социальные навыки и гибкость поведения в отличие от накопления фактов.

При болезни Альцгеймера нашлась только отрицательная корреляция с подвижным интеллектом. Такое состояние прежде всего ухудшает исполнительные функции (например, саморегуляция) и способности к новому обучению, а запас слов может долго оставаться сохранным.

Генетические связи между разными факторами и диагнозами. Факторы: скорость реакции (RT), подвижный интеллект (Gfu), кристаллизованный интеллект(Gcu), некогнитивные факторы (NonCog) / © Londono-Correa D. et al., Nature Communications, 2026

Один и тот же генетический вариант может одновременно увеличивать риск болезни и давать преимущество в когнитивной или личностной сфере, поэтому эти варианты генов не отсеивались в ходе эволюции. Это также значит, что если оценивать генетическую предрасположенность к определенным заболеваниям, основываясь только на общих когнитивных тестах, то велика вероятность ошибки. Если врач увидит у ребенка высокие генетические показатели «общего интеллекта», то нельзя автоматически заключить, что риск шизофрении низок.

Наш мозг имеет несколько «режимов работы», которые по-разному взаимодействуют с риском психических заболеваний. Понимание этих различий позволяет по-новому взглянуть как на диагнозы, так и на понимание интеллекта.