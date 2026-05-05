Генетики нашли современных потомков воина каменного века из Якутии

Летом 2004 года археологическая экспедиция Якутского государственного университета нашла в местности Кердюген, примерно в 150 километрах к востоку от Якутска, захоронение эпохи позднего неолита.

Хорошо сохранившийся скелет мужчины лежал в неглубокой могиле на спине, с вытянутыми вдоль тела руками. Покойного покрывали более 100 одинаковых прямоугольных пластин из лосиной кости, которые, по заключению ученых, когда-то представляли собой накладки обтянутого кожей большого деревянного щита, полностью закрывавшего тело мужчины. Часть пластин была повреждена, в некоторых остались застрявшие каменные наконечники стрел.

Кроме того, в могиле обнаружили панцирный доспех из набора роговых пластин, наконечники стрел, которые когда-то, по-видимому, лежали в колчане, и другие предметы.

Антропологические исследования показали, что рост покойного составлял 165 сантиметров. Мужчина скончался в возрасте 40-50 лет. Судя по многочисленным следам сросшихся переломов костей рук и ног, которые могли произойти из-за сильных ударов по конечностям или прыжков с большой высоты, он вел экстремальный образ жизни.

Ученые предположили, что мужчина был воином-лучником, о чем свидетельствуют не только погребальный инвентарь и следы травм, но и анализ скелета, показавший, что у него были хорошо развиты мышцы и кости плечевого пояса, груди, спины и рук, особенно с правой стороны.

Анализ радиоуглеродных данных указал на то, что Кердюгенский воин, как его стали называть, умер 3800-4200 лет назад. Специалисты предположили, что он принадлежал к ымыяхтахской культуре — распространенной на территории современной Якутии археологической культуре эпохи неолита и бронзового века. Ее носителями были мигрировавшие с юга, из Забайкалья, кочевые племена охотников-собирателей, которые использовали оружие из кости и рога.

Ученые из Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова (Россия) и Национального центра биотехнологии (Казахстан) решили выяснить, существуют ли у Кердюгенского воина современные потомки.

Для этого исследователи, статья которых опубликована в журнале Journal of Human Genetics, провели анализ последовательности передаваемой от отца к сыну Y-хромосомы мужчины из Кердюгена, а затем сравнили полученные результаты с геномами 256 мужчин, принадлежащих к 11 коренным народам, проживающим сейчас на Дальнем Востоке России; алеутам, чукчам, эвенам, эвенкам, ительменам, корякам, нанайцам, негидалам, нивхам, орочам и ульчам.

Ученые установили, что Y-хромосома Кердюгенского воина принадлежит к гаплогруппе N-L708. Как выяснилось, к этой гаплогруппе относится примерно четверть (67 из 256) современных генетических образцов. То есть эти люди по отцовской линии в различной степени генетически связаны с людьми, жившими в Якутии в эпоху неолита.

При этом самыми прямыми потомками Кердюгенского воина оказались современные коренные народы Камчатки и Чукотки (чукчи, коряки, эвены). Значит, эта линия Y-хромосомы наиболее прочно сохранилась на крайнем северо-востоке Евразии, а не в центральной части Сибири.

Ученые также реконструировали маршруты древних миграций людей с гаплогруппой N-L708 из их исконной родины — с территории Забайкалья: древние носители аллеля N-L708 начали распространяться из Забайкалья по Северо-Восточной Евразии около семи тысяч лет назад, а примерно три-четыре тысячи лет назад линии, близкие к образцам из Кердюгена, появились на территории современных Красноярской области, Якутии, Монголии и Чукотки.