Gadhouse выпустила продвинутый кассетный плейер Miko в стиле 80-х

В мире, где высокие технологии часто означают отказ от прошлого, бренд Gadhouse выбрал иной путь. Известная своими стильными проигрывателями винила, компания выпустила портативную аудиосистему, которая воскрешает дух 1980-х, но наполнена современными возможностями. Новинка под названием Miko возвращает эстетику кассетного плеера в элегантном корпусе с японскими мотивами.

Miko вряд ли вызовет новую волну повального увлечения микстейпами в эпоху обмена ссылками на плейлисты, но Gadhouse постаралась сделать устройство не просто красивой игрушкой. Плеер подключается по беспроводной сети к любым совместимым наушникам и колонкам. Стереовыход обеспечивает проводное соединение и позволяет записывать звук на кассету через дополнительный кабель. Сохранены и привычные черты: большие клавиши воспроизведения, перемотки, паузы и записи, встроенный микрофон, питание от двух батареек АА.

Соучредитель компании Петч Вачарафон рассказывает, что команда работала над проектом почти год. Это первый кассетный плеер от Gadhouse, и его дизайн, вдохновленный периодом 80-90-х, получился очень характерным. Miko предлагается в двух расцветках — «дымчатой» и «мятной» — по цене всего 99 долларов.

Создатели девайса явно испытывают нежную привязанность к забытому формату. Кассеты научили многих составлять треклисты, воспринимать альбомы целиком и различать стороны А и Б — навыки, пригодившиеся и в эпоху компакт-дисков, и сегодня, при господстве стриминга. Для увлеченных слушателей кассета была инструментом самовыражения: спланировать микстейп (по 45 минут на сторону) и нарисовать обложку — труд, который многим доставлял неподдельное удовольствие.