 

Французская корпорация Lafarge признана виновной в финансировании террора

13.04.2026, 18:23, Разное
  Поддержать в Patreon

Суд Парижа признал компанию по производству цемента Lafarge виновной в финансировании террора в связи с тем, что она выплачивала действовавшим в Сирии джихадистским группировкам миллионы евро, чтобы позволить своему предприятию продолжить работу.

Бывший генеральный директор Lafarge Бруно Лафон приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании террора, его бывший заместитель Кристиан Эрро проведет за решеткой пять лет. Компания выплатит штраф в размере 1125000 евро.

Согласно вердикту, общая сумма выплат группировкам, прежде всего – «Исламскому государству», составила по меньшей мере 5,6 миллиона евро. Судья Изабель Прево-Депре заявила, что Lafarge и ИГ создали коммерческое партнерство, направленное на эксплуатацию сирийских природных ресурсов.

Отметим, что против компании выдвинуты также обвинения в преступлениях против человечности. В 2022 году она достигла внесудебного урегулирования в США, чтобы избежать обвинений в финансировании террора. Lafarge согласилась выплатить 778 миллионов долларов штрафа.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике